СК Дніпро-1 – головний претендент на бронзу й перспективна третя сила чемпіонату в найближчі роки. Саме про це нам постійно говорили влітку ще після появи клубу в Другій лізі, однак у першому сезоні в еліті "спортклубівці" не вийшли навіть у верхню шістку, а в другому "жовто-чорні" йдуть поруч з аутсайдерами. Дебютний рік в УПЛ можна списати на обкатку, але в поточному розіграші команду відверто лихоманить – вона стартувала з шестиматчевої серії без перемог, змінила Дмитра Михайленка на Ігора Йовічевіча, виграла з ним два матчі й після цього програла три наступних. При цьому останніми кривдниками дніпровців стали не лідери, а такі мастодонти, як Минай і Колос.

Щоправда, статистика говорить, що СК Дніпро-1 зовсім не безнадійний. За очікуваними очками колектив йде сьомим у таблиці (а не одинадцятим), награвши на 14 залікових балів (а не 8, як у реальності). З реалізацією у команди все в порядку, однак "спортклубівці" пропустили аж на 6,24 голів більше, ніж очікувалось – так, тут є питання до оборони, але ще більші сумніви викликає Сарнавський. У Богдана найгірша статистика голкіперів УПЛ – не можна сказати, що Богдан привозить, але він точно не рятує, пропускаючи багато ударів з периметра штрафного.

Втім, варто також зазначити проблеми СК Дніпро-1 з психологією. Команда патологічно сиплеться після пропущених голів – той же Богданов з Колоса казав, що після забитого пенальті на Дніпро Арені ковалівцям стало простіше. В Ужгороді ж підопічні Ігора Йовічевіча пропустили "в роздягальню" й поплили одразу по перерві, отримавши дурне вилучення й три голи від Миная. У технічному аспекті та при позиційній роботі дніпровці виглядають пристойно (чого лише гол у ворота Динамо коштує), але характеру гравцям чомусь не завезли.

У суперниках у СК Дніпро-1 такий же побитий колектив. Шахтар провалив останні три поєдинки, пропустивши десять голів від Борусії М і розписавши несподівану нічию з Олександрією в УПЛ – причому тут дивує навіть не осічка, а той факт, що Банада забив "гірникам" у четвертому поєдинку поспіль.

Всі ці провали поставили гучне питання щодо компетентності Луїша Каштру та системної кризи у Шахтарі. Ледь не кожен другий журналіст вже висловив свою авторитетну думку в цьому питанні – і з багатьма пунктами критики важко не погодитись. Успіх з Реалом став випадковістю, від перспективної тактики низького блоку відмовились, а старий футбол читається навіть Володимиром Шараном. П'ять нічиїх у десяти стартових турах УПЛ – це катастрофа.

Подібні розмови сильно підігріваються відставанням від Динамо в три очки та двома поспіль розгромами в ЛЧ. Навряд чи під кінець 2020-го "гірники" встигнуть виконати щось фантастичне, але якщо Шахтар круто розмаже найближчих суперників в УПЛ – критика дещо стихне. Причому розмазати потрібно не так, як у Класичному, коли у більшості команда влаштувала розгром з двох ударів. Донеччанам необхідно показати всю свою місць.

Втім, для підопічних Луїша Каштру зараз важливо не збивати тиск ЗМІ, а просто перемогти. Киян не можна відпускати у ще більший відрив, та і безвиграшна серія чемпіона досягнула неприпустимих масштабів. Сьогодні Шахтар повинен бути дуже злим.

Кадрова ситуація

У СК Дніпро-1 проблеми зі складом масштабні. По-перше, через дискваліфікацію не зіграє Хобленко. По-друге, за умовами оренди не зможуть вийти на поле Ігнатенко та Піхальонок. Крім того, на самоізоляції перебувають Кравченко та Адамюк. Словом, пробоїн багато, однак усіх цих виконавців Ігор Йовічевіч може замінити досить якісними футболістами.

Шахтарю через травми не допоможуть Ісмаїлі, Коноплянка та Корнієнко. На дискваліфікацію нарвався Мораєс, а от Кривцов і Хочолава на виїзд не поїдуть – причини їхньої відсутності не повідомляються. Натомість у заявку повернувся Коваленко – втім, його участь у матчі поки що перебуває під сумнівом.

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Шахтар

СК Дніпро-1: Сарнавський – Тейлор, Сваток, Логінов, Дубінчак – Батагов, Когут – Назаренко, Ді Франко, Чичиков – Довбик

Шахтар: Пятов – Додо, Вітао, Бондар, Матвієнко – Степаненко, Маркос Антоніо – Тете, Алан Патрік, Соломон – Фернандо

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

СК Дніпро-1 точно дасть бій Шахтарю. У рідних стінах "спортклубівці" впевнено били Десну й возили Ворсклу, та і з Колосом і Маріуполем вони починали здорово – а Шахтар, між іншим, пропускає практично в кожному матчі. Прошити оборону "гірників" нині до снаги навіть Маріуполю, тож якісь шанси на сенсацію у дніпровців будуть.

Втім, навряд чи підопічні Ігора Йовічевіча готові відбирати очки у чемпіона. Проблема не тільки у класі, а і в тому, що СК Дніпро-1 занадто легко пропускає голи, після чого неодмінно "пливе" – а у матчі з Шахтарем пропущені голи точно будуть. При цьому варто розуміти, що "гірники" будуть максимально вмотивовані на перемогу – їм необхідно реабілітовуватись за ганьбу в останніх турах.

За таких умов сподіватися на сенсацію наївно. Шахтар виграє цей поєдинок.