СК Дніпро-1 – Рух – 0:1 – відео автогола та огляд матчу
18:58 - Читать на русском
СК Дніпро-1 поступився Руху у 20-му турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу.
завершено
Вже на 5-й хвилині Сарапій випадково зрізав м'яч у власні ворота. Арбітр Віктор Копієвський після підказки зафіксував гол, хоча телевізійні повтори не дають однозначно впевнитись, що круглий повністю перетнув лінію воріт.
Рух втримав перемогу над СК Дніпро-1 – матч тривав 4 години, усе вирішив скандальний автогол
Матч тричі переривали через повітряні тривоги. Це не впливало на концентрацію голкіперів – Євген Волинець та Дмитро Ледвій тішили яскравими сейвами. Ранній автогол так і залишився єдиним взяттям воріт, яке принесло Руху перемогу.
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