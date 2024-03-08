Вже на 5-й хвилині Сарапій випадково зрізав м'яч у власні ворота. Арбітр Віктор Копієвський після підказки зафіксував гол, хоча телевізійні повтори не дають однозначно впевнитись, що круглий повністю перетнув лінію воріт.

Рух втримав перемогу над СК Дніпро-1 – матч тривав 4 години, усе вирішив скандальний автогол

Матч тричі переривали через повітряні тривоги. Це не впливало на концентрацію голкіперів – Євген Волинець та Дмитро Ледвій тішили яскравими сейвами. Ранній автогол так і залишився єдиним взяттям воріт, яке принесло Руху перемогу.