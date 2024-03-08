СК Дніпро-1 жахливо розпочав домашку з Рухом, пропустивши вже на 5-й хвилині. Гості заробили кутовий, Климчук підрізав подачу з ближньої стійки вздовж воріт, а м'яч рикошетом від Сарапія влетів у штангу – а від неї пішов у ворота.

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Волинець ніби й встиг вибити сферу з лінії, а Віктор Копієвський не свиснув. Втім, після підказки у навушник та втручання VAR було зафіксовано взяття воріт! Рух скандально вирвався уперед.

На 21-й хвилині підопічні Віталія Пономарьова заробили ще один корнер і ледь не забили вдруге. Плюмен виконав навіс, а Дідик замикав головою метрів з шести – над воротами! Крім цього епізоду, в актив Руха до перерви можна записати хіба що постріл Підгурського з-за меж штрафного, однак вийшло занадто неточно.

Момент львівського Ван Дейка pic.twitter.com/VSXsnOrjUl — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 8, 2024

СК Дніпро-1 відповідав взаємністю, організувавши всього два моменти в першому таймі. На 12-й хвилині відзначитись міг Горбунов, який обігрався з Очеретьком та пробив з лівого краю карного майданчика. Сергій цілив у нижній дальній, однак Ледвій врятував рухівців!

Моментик спортивного клубу ще pic.twitter.com/njxKoSpAWb — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 8, 2024

У компенсований же час Мірошніченко прийняв скидку від Гуцуляка й потужно вистрілив з правого кута штрафного. Ледвій парирував, Очеретько спробував добити, але нормально по м'ячу не влучив. Також можна згадати епізод з прострілом Горбунова – м'яч рикошетом від ноги Дідика поцілив у його притиснуту руку. Після короткого втручання VAR гра продовжилась, адже пенальті там і не пахло.

Момент спортивного клубу pic.twitter.com/CjTY1X1CWs — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 8, 2024

У підсумку, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Руха. Перерва затягнулася – перед самим поверненням на поле пролунала тривога, тож другий тайм затримався на 30 хвилин. На жаль, за цей час футболісти не зголодніли до футболу.

Рух до середини другого тайму взагалі нічого не створив, хоча до 63-ї хвилини встиг провести аж 4 заміни. Климчук, Дідик, Квасниця і Плюмен поступилися місцем Карабіну, Холоду, Рунічу й Ляху – усі перестановки були суто по позиції. Юрій Максимов же на 51-й хвилині випустив Ківінду замість Горбунова. Команда перейшла на гру з двома нападниками.

У другому таймі СК Дніпро-1 виглядав дещо активніше, але до чергової повітряної тривоги господарі організували всього один момент з гри. Філіппов класно розвернувся у центрі й виконав передачу в зону перед штрафним, Ківінда скинув Очеретьку, а той одразу ж дав у штрафний під вривання Піхальонку – Олександр вивалився віч-на-віч, але не зміг переграти Ледвія!

Комбінація спортивного клубу з ударом pic.twitter.com/iKWRsMsmkz — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 8, 2024

Це сталося на 61-й хвилині. На 67-й же Адамюк замкнув подачу з кутового, але удар головою виявився неточним. Після цього сирени знову призупинили гру – тепер вже на 50 хвилин. Повернувшись на поле, СК Дніпро-1 організував ще кращу гольову нагоду.

На 72-й хвилині Гуцуляк хитнув захисника на правому куті штрафного й потужно бахнув під ближню стійку. Ледвій парирував, а потім ще й відбив простріл Ківінди з гострого кута. На добиванні опинився Сарапій, який завдав удару метрів з 10-ти – тепер вже виручили захисники!

Ще момент спортивного клубу pic.twitter.com/oxBGqrSX2v — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 8, 2024

Ще за три хвилини Філіппов замикав подачу з кутового, спрямувавши м'яч над поперечкою. Рух явно захитався, але "на допомогу" знову прийшла тривога. Пауза тривала 50 хвилин, включно з часом на повторну розминку – а одразу після неї ледь не відзначився Руніч, який пробив метрів з 20-ти з невеличким рикошетом. Поруч з лівою стійкою!

Момент львівських батярів pic.twitter.com/ojH6hHeqIA — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 8, 2024

СК Дніпро-1 вже не зміг повернутись у гру. Фінальну частину зустрічі команда провалила, а Рух міг ще й другий гол забити. Так, на 1-й компенсованій хвилині Лях увірвався на лівий край штрафного та пробив у дальній, а на останніх секундах Федор пройшов кількох опонентів у штрафному й бахнув метрів з 6-ти – Волинець врятував у обох випадках!

Удар майстра копаного м'яча по воротах змагунів з придніпровського краю pic.twitter.com/4mKj0GHptP — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 8, 2024

Останній момент команди в жовто-чорних кольорах pic.twitter.com/78ORAsmunx — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 8, 2024

Втім, від поразки врятувати він уже не міг. Фінальний свисток зафіксував другу поспіль перемогу Руха. Львів'яни набрали 33 очки й піднялись у топ-5, в той час як СК Дніпро-1 поки тримається на вершині. Від Шахтаря й Кривбаса підопічних Юрія Максимова відділяє 1 заліковий бал.

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