СК Днепр-1 уступил Руху в 20-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча.

Уже на 5-й минуте Сарапий случайно срезал мяч в собственные ворота. Арбитр Виктор Копиевский после подсказки зафиксировал гол, хотя телевизионные повторы не дают однозначно убедиться, что круглый полностью пересек линию ворот.

Рух удержал победу над СК Днепр-1 – матч длился 4 часа, все решил скандальный автогол

Матч трижды прерывали из-за воздушных тревог. Это не влияло на концентрацию голкиперов – Евгений Волынец и Дмитрий Ледвий радовали яркими сейвами. Ранний автогол так и остался единственным взятием ворот, которое принесло Руху победу.