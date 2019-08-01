СК Дніпро-1 – Олімпік – 0:2 – відео голів та огляд матчу

СК Дніпро-1 – Олімпік – відео голів та огляд матчу / Фото СК Дніпро-1

СК Дніпро-1 дебютував в УПЛ з перемоги над Олімпіком. Вашій увазі відео голів та огляд матчу.

Вже на другій хвилині поєдинку господарі зуміли відкрити рахунок завдяки результативним діям гравців Динамо Супряги і Булеци.

СК Дніпро-1 впевнено розібрався з Олімпіком у дебютному матчі в УПЛ – гольова феєрія динамівців

Олімпік намагався вирівняти становище, але гострі моменти частіше виникали саме біля воріт донецької команди.

У другому таймі Владислав Супряга зумів подвоїти перевагу дніпрян і зафіксувати остаточний рахунок на табло – 2:0.

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