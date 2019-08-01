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СК Дніпро-1 – Олімпік – 0:2 – відео голів та огляд матчу

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СК Дніпро-1 – Олімпік – 0:2 – відео голів та огляд матчу
СК Дніпро-1 – Олімпік – відео голів та огляд матчу / Фото СК Дніпро-1

СК Дніпро-1 дебютував в УПЛ з перемоги над Олімпіком. Вашій увазі відео голів та огляд матчу.

2’ Сергій Булеца
9’ Владислав Супряга
 
2’ Сергій Булеца
9’ Владислав Супряга

Вже на другій хвилині поєдинку господарі зуміли відкрити рахунок завдяки результативним діям гравців Динамо Супряги і Булеци.

СК Дніпро-1 впевнено розібрався з Олімпіком у дебютному матчі в УПЛ – гольова феєрія динамівців

Олімпік намагався вирівняти становище, але гострі моменти частіше виникали саме біля воріт донецької команди.

У другому таймі Владислав Супряга зумів подвоїти перевагу дніпрян і зафіксувати остаточний рахунок на табло – 2:0.

Динамо на виїзді легко перемогло Карпати

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Теги
Олімпік Олімпік Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Олімпік
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