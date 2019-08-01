СК Днепр-1 – Олимпик – 0:2 – видео голов и обзор матча

СК Днепр-1 дебютировал в УПЛ с победы над Олимпиком. Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Уже на второй минуте поединка хозяева сумели открыть счет благодаря результативным действиям игроков Динамо Супряги и Булецы.

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Олимпик пытался выровнять положение, но острые моменты чаще возникали именно у ворот донецкой команды.

Во втором тайме Владислав Супряга сумел удвоить преимущество днепрян и зафиксировать окончательный счет на табло – 2:0.

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