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СК Днепр-1 – Олимпик – 0:2 – видео голов и обзор матча

00:59 24 Читати українською
СК Днепр-1 – Олимпик – 0:2 – видео голов и обзор матча
СК Днепр-1 – Олимпик – видео голов и обзор матча / Фото СК Днепр-1

СК Днепр-1 дебютировал в УПЛ с победы над Олимпиком. Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

2’ Сергей Булеца
9’ Владислав Супряга
 
2’ Сергей Булеца
9’ Владислав Супряга

Уже на второй минуте поединка хозяева сумели открыть счет благодаря результативным действиям игроков Динамо Супряги и Булецы.

СК Днепр-1 уверенно разобрался с Олимпиком в дебютном матче в УПЛ – голевая феерия динамовцев

Олимпик пытался выровнять положение, но острые моменты чаще возникали именно у ворот донецкой команды.

Во втором тайме Владислав Супряга сумел удвоить преимущество днепрян и зафиксировать окончательный счет на табло – 2:0.

Динамо на выезде легко победило Карпаты

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