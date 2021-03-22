Батько нападника бельгійського Гента і збірної України Романа Яремчука – Олег Степанович Яремчук – став помічником головного тренера Львова, повідомляє видання Meta Ratings.

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У таборі Анатолія Безсмертного він відповідатиме за фізичну підготовку "синьо-золотих". До слова, раніше Яремчук працював тренером Львова U-19. Минулого року він отримав диплом категорії В УЄФА.

Нагадаємо, у 19-му турі чемпіонату УПЛ Львів сенсаційно переміг Шахтар (3:2) і покинув останню сходинку турнірної таблиці, випередивши Минай та Рух.

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