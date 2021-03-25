Назаренко підписав нову угоду з СК Дніпро-1, яка розрахована до кінця 2023 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Додамо, що вінгер виступає за дніпрян з 2018 року, а взимку 2021-го його сватали у київське Динамо, проте трансфер так і не відбувся.

Назаренко у поточному сезоні провів 20 матчів у складі СК Дніпро-1 у поточному сезоні, відзначившись 6 голами.

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