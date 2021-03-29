Керівництво СК Дніпро-1 роздумує над скороченням назви до СК Дніпро, а також зміни емблеми та кольорів, інформує ТаТоТаке.

Кака пропонували Динамо, але Сабо його забракував – російський журналіст озвучив дивні мотиви

Втім, трапиться це не раніше дебюту дніпрян у єврокубках, коли їм доведеться пройти ліцензування УЄФА. Додамо, що емблема та кольори точно не будуть такими самими, як у розформованого Дніпра, оскільки СК Дніпро-1 не позиціонує себе спортивним правонаступником легендарного клубу.

Однією з причин такого рішення став позов Джаби Канкави до СК Дніпро-1 до суду через невиплату зарплати зі сторони Дніпра. Попри те, що УЄФА не задовольнила його позов, СК Дніпро-1 все одно має намір провести ребрендинг, аби уникнути подібних ситуацій.

"Не вішайте на нього всіх собак": дзеркало проти Шеви, Маліновський і Яремчук – не партнери, під загрозою навіть 2 місце