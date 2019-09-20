СК Дніпро-1 – Карпати: анонс матчу УПЛ

У рамках 8-го туру УПЛ СК Дніпро-1 приймає Карпати. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 у цьому сезоні перемагає лише вдома. У першому турі команда Дмитра Михайленка здолала Олімпік, а у передостанньому їй вдалося дотиснути Колос. Утім, на Дніпро Арені господарі вже і втрачали очки, поступившись Десні та Львову. Усі матчі були вкрай нервовими; новачкам УПЛ не вистачає досвіду та фізичних кондицій, що особливо яскраво продемонстрував поєдинок проти Олександрії тиждень тому. "Жовто-чорні" затиснули їх високим пресингом і взагалі нічого не дали створити – ще й оборона напривозила. Тепер СК Дніпро-1 потрібно реабілітовуватись.

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Карпати два тижні тому змінили головного тренера – замість Олександра Чижевського прийшов Роман Санжар. У першому ж своєму матчі його команда доволі впевнено переграла міцну Ворсклу, що не може не наводити на оптимістичні прогнози. "Леви" із самого початку сезону подобаються своєю організованістю й заведеністю на боротьбу, тож роздуми про зону єврокубків не здаються такими вже й смішними. Нинішнім Карпатам це до снаги, але амбіції потрібно доводити у кожній грі. "Зелено-білі" ще не перемагали бодай два рази поспіль – коли ж, як не у поєдинку проти сусіда по турнірній таблиці, виправляти цей недолік?

"Родзинки" матчу:

– Пропускна серія Дніпра-1 триває в Чемпіонаті 6 ігор – 9 м’ячів.

– Роман Санжар на чолі різних команд УПЛ може стати свідком 200-го пропущеного голу своїх підопічних (ще 1 м’яч).

– Дмитро Михайленко проведе 40-й матч біля керма різних клубів УПЛ.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кучер (Карпати)

Дискваліфіковані: Ді Франко (Карпати)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Карпати

СК Дніпро-1: Юрчук – Романюк, Логінов, Гуйє, Польовий – Когут, Кравченко – Чичиков, Булеца, Назаренко – Куліш

Карпати: Підківка – Мартінс, Вакуленко, Халль, Дубінчак – Вербний, Кльоц – Гуцуляк, Войковіц, Назарина – Понде

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

СК Дніпро-1 поки що не переміг жодну з команд, які серйозно претендують на топову шістку, хоча й відібрав очки у Ворскли та Зорі. Крім того, у дніпровців катастрофічно привізна оборона. Карпати ж, хоч і мають не набагато кращі результати, але навіть у матчах з грандами у перших таймах вони виглядали доволі сильно, як для свого рівня. Наразі "зелено-білі" здаються зібранішим і досвідченішим колективом, тож можна прогнозувати виїзну перемогу львів'ян.

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