Карпати підпишуть контракт з екс-нападником Вердера, – ЗМІ

Карпати попри розпал регулярного чемпіонату продовжують шукати гравців, які можуть підсилити команду.

Черговим новачком "левів" може стати колишній нападник бременського Вердера Мелвін Лоренцен, повідомляє championat.com.

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За інформацією видання, 24-річний німецький форвард вже прибув до Львова для підписання контракту з Карпатами. Футболіст може бути заявлений за "біло-зелених" поза рамками трансферного вікна на правах вільного агента.

Лоренцен виступав у складі бременського Вердера з 2013 по 2017 рік, після чого перейшов в нідерландський клуб Ден Гааг. У 2016 році нападник провів один матч в складі національної команди Уганди.

До слова, Карпати набрали 8 очок в семи матчах і посідають восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

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