Михайленко прокоментував гру Карпат під керівництвом Санжара

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від матчу 8 туру УПЛ проти Карпат.

"На мій погляд, Карпати грають в дещо інший футбол, ніж Олександрія, яка є дуже міцною командою, що щільно нас пресингувала, не даючи можливості якісно виходити з оборони. Ми цей матч розібрали досить серйозно і знаємо причини, чому саме так сталося. Гадаю, що з Карпатами буде зовсім інша гра, і у першу чергу в нашому виконанні.

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Зміна тренера не матиме психологічної дії на гравців. Окрім психологічних факторів є й суто ігрові. Команда перейшла на схему з чотирма захисниками, з них два центральні. Суперник змінив свій стиль, принаймні власну ігрову структуру. Не можу сказати, наскільки закономірною була їхня перемога у минулому турі над Ворсклою, але гра там була рівною, і львів’яни в ній виглядали добре", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

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