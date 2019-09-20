СК Днепр-1 – Карпаты: анонс матча УПЛ

В рамках 8-го тура УПЛ СК Днепр-1 принимает Карпаты. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

СК Днепр-1 в этом сезоне побеждает только дома. В первом туре команда Дмитрия Михайленко одолела Олимпик, а в предпоследнем ей удалось дожать Колос. Впрочем, на Днепр Арене хозяева уже и теряли очки – здесь побеждали Десна и Львов. Все матчи были очень нервными; новичкам УПЛ не хватает опыта и физических кондиций, что особенно ярко продемонстрировал поединок против Александрии неделю назад. "Желто-чёрные" зажали их высоким прессингом и и вообще ничего не дали создать – ещё и оборона наплужила. Теперь СК Днепр-1 нужно реабилитироваться.

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Карпаты две недели назад сменили главного тренера – вместо Александра Чижевского пришёл Роман Санжар. В первом же своём матче его команда довольно уверенно переиграла крепкую Ворсклу, что не может не наводить на оптимистичные прогнозы. "Львы" с самого начала сезона нравятся своей организованностью и заведённостью на борьбу, поэтому размышления о зоне еврокубков не кажутся такими уж смешными. Нынешним Карпатам это по силам, но амбиции нужно доказывать в каждой игре. "Зелёно-белые" еще не побеждали хотя бы два раза подряд – когда, как не в матче против соседа по турнирной таблице, исправлять этот недостаток?

"Изюминки" матча:

– Пропускная серия Днепра-1 продолжается в Чемпионате 6 игр – 9 мячей.

– Роман Санжар во главе различных команд УПЛ может стать свидетелем 200-го пропущенного гола своих подопечных (ещё 1 мяч).

– Дмитрий Михайленко проведет 40-й матч у руля различных клубов УПЛ.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кучер (Карпаты)

Дисквалифицированы: Ди Франко (Карпаты)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Карпаты

СК Днепр-1: Юрчук – Романюк, Логинов, Гуйе, Полевой – Когут, Кравченко – Чичиков, Булеца, Назаренко – Кулиш

Карпаты: Пидкивка – Мартинс, Вакуленко, Халль, Дубинчак – Вербный, Клёц – Гуцуляк, Войковиц, Назарина – Понде

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

СК Днепр-1 пока не победил ни одну из команд, которые серьёзно претендуют на лучшую шестёрку, хотя и отобрал очки у Ворсклы и Зори. Кроме того, у днепровцев катастрофически привозная оборона. Карпаты же хоть и имеют не намного лучшие результаты, но даже в матчах с грандами в первых таймах они выглядели довольно сильно, как для своего уровня. Пока "зелёно-белые" кажутся более собранным и опытным коллективом, поэтому можно прогнозировать выездную победу львовян.

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