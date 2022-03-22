27-річний грузин став гравцем клубу КуПС, інформує офіційний сайт фінів. Оренда розрахована до літа і містить опцію пролонгації.

Без жодного зіграного матчу: Рух відправив оборонця у Польщу

Сітчінава від учора тренується з новим колективом і зможе зіграти у товариських матчах (23 і 26 березня) перед стартом Вейккаусліги. Цього сезону Ніка відіграв за Колос 20 матчів, у яких відзначився голом та двома результативними передачами.

Зауважимо, КуПС відомий українському вболівальнику. Саме йому Ворскла протистояла у кваліфікації Ліги конференцій і поступилась, через що залишилась без єврокубків цього сезону.

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