27-річний сенегалець через війну вирушив в Арку на правах оренди до кінця поточного сезону, повідомляє офіційний сайт Руху.

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Діав перейшов до "жовто-чорних" цієї зими, але наразі не встиг дебютувати у новому клубі в офіційному матчі. Польський чемпіонат не чужий для оборонця: свого часу Ельхаджі провів 3 сезони у тамтешній Короні, а ще грав за литовські, французькі та бельгійські клуби.

Зауважимо, що через війну російських терористів в Україні ФІФА призупинила контракти іноземних гравців з нашими клубами до літа. Раніше можливістю знайти тимчасовий прихисток скористався півзахисник Руху Фредді Плюман і перейшов у Хапоель.

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