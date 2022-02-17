Сирота пояснив прогрес Динамо у матчі проти Вальмієри: "Під час перерви Містер сказав, що нам потрібно додати"
Захисник Динамо Олександр Сирота прокоментував перемогу у товариському матчі проти Вальмієри (2:0).
– Олександре, наскільки легко чи важко тобі було сьогодні зіграти 90 хвилин?
– В принципі, ми поступово втягуємось до ритму сезону. У нас ще є кілька матчів, аби набрати оптимальну кондицію. Зараз я вже почуваюся набагато легше, ніж це було під час першого та другого зборів.
– У першому таймі Вальмієра створила Динамо багато неприємностей у захисті. Чи очікували ви такої активної гри суперника в атаці?
– Вальмієра – хороша команда. Під час перерви Містер сказав, що нам потрібно додати. Я думаю, що в другому таймі нам це вдалося зробити, завдяки чому ми виграли матч.
Динамо – Вальмієра – 2:0 – відео голів і огляд матчу
– А що не виходило у першому таймі? Недооцінили суперника?
– Ні, ми просто протистояли добре підготовленій команді, яка має у своєму складі технічних виконавців. Вони добре пресингували. Нам треба було шукати, на кого віддати пас між лініями. А коли нас пресингували – шукати пасом Ваната. Він має хорошу швидкість, міг би втекти на ворота суперників.
– Вальмієра схожа на якусь команду з УПЛ?
– Важко сказати. Можу лише стверджувати, що хлопці у їхньому складі добре навчені та підготовлені.
– Чи відчувається зараз втома наприкінці третього збору?
– Не думаємо про це, адже нам потрібно якнайкраще підготуватися до другої частини сезону. Вже через кілька ігор ми маємо бути готовими до важливих матчів у чемпіонаті.
– Під час зборів Мірча Луческу багато часу приділив грі у захисті. Відчуваєш свій прогрес за це міжсезоння?
– Так. У першій частині сезону в моїй грі були помилки. Зараз я над ними працюю, вдосконалююсь. Сподіваюся, надалі ці помилки не повторюватиму, – цитує Сироту офіційний сайт Динамо.
Динамо обіграло Вальмієру за звичним сценарієм – Вітінью додав вогню та приніс перемогу