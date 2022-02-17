– Олександре, наскільки легко чи важко тобі було сьогодні зіграти 90 хвилин?

– В принципі, ми поступово втягуємось до ритму сезону. У нас ще є кілька матчів, аби набрати оптимальну кондицію. Зараз я вже почуваюся набагато легше, ніж це було під час першого та другого зборів.

– У першому таймі Вальмієра створила Динамо багато неприємностей у захисті. Чи очікували ви такої активної гри суперника в атаці?

– Вальмієра – хороша команда. Під час перерви Містер сказав, що нам потрібно додати. Я думаю, що в другому таймі нам це вдалося зробити, завдяки чому ми виграли матч.

Динамо – Вальмієра – 2:0 – відео голів і огляд матчу ​​​​​​​

– А що не виходило у першому таймі? Недооцінили суперника?

– Ні, ми просто протистояли добре підготовленій команді, яка має у своєму складі технічних виконавців. Вони добре пресингували. Нам треба було шукати, на кого віддати пас між лініями. А коли нас пресингували – шукати пасом Ваната. Він має хорошу швидкість, міг би втекти на ворота суперників.

– Вальмієра схожа на якусь команду з УПЛ?

– Важко сказати. Можу лише стверджувати, що хлопці у їхньому складі добре навчені та підготовлені.

– Чи відчувається зараз втома наприкінці третього збору?

– Не думаємо про це, адже нам потрібно якнайкраще підготуватися до другої частини сезону. Вже через кілька ігор ми маємо бути готовими до важливих матчів у чемпіонаті.

– Під час зборів Мірча Луческу багато часу приділив грі у захисті. Відчуваєш свій прогрес за це міжсезоння?

– Так. У першій частині сезону в моїй грі були помилки. Зараз я над ними працюю, вдосконалююсь. Сподіваюся, надалі ці помилки не повторюватиму, – цитує Сироту офіційний сайт Динамо.

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