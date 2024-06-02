Мирон Маркевич зараз відпочиває із сином в Іспанії, але це не зупиняє скаутингову роботу "левів". Карпати проявляють інтерес до Владислава Калітвінцева та двох гравців Миная, стверджує Sport.ua.

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Вже екс-хавбек Олександрії став вільним агентом, оскільки відмовився удвічі скорочувати зарплатню. Фінансові вимоги 31-річного півзахисника наразі не влаштовують і Карпати.

У складі Миная львів'ян зацікавили воротар Олександр Кемкін та атакувальний універсал Владислав Вакула. Обидва були лідерами закарпатців, які героїчно боролися за виживання, але все ж покинули УПЛ.

Крім цього, Карпати вже узгодили контракт з півзахисником Орестом Кузиком, який покидає Чорноморець. Ще один потенційний новачок "левів" – македонський опорний півзахисник Яні Атанасов з Краковії.

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