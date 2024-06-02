Після розкішної кампанії гравці каталонського клубу будуть одним з найбажаніших на трансферному ринку. Головні лоти – Артем Довбик (пов'язують з Атлетіко), Віктор Циганков (Барселона, Баварія) та Алейш Гарсія (Байєр).

Циганков залишається на радарах двох топ-клубів Європи, які провалили сезон

"Ми дуже чітко розуміємо, чого хочемо. Намір – зберегти якомога більше гравців у команді, хоча ми також відкриті для важливих пропозицій. Попри інтерес, який може з'явитися з боку великих клубів, я не впевнений, що гравці хочуть піти від нас. Вони щасливі в Жироні, а гроші – це ще не все.

Ми повинні насолоджуватися Лігою чемпіонів, але пріоритет – не страждати у Ла Лізі. Це ключ до розвитку проекту. Якщо ми не будемо конкурентними в лізі, то не вийде і в Європі.

Я відчуваю, що це мій проект, я дуже схвильований цим. До приходу Мічела я відчував себе виснаженим, тепер я сильний і щасливий. Тут я завжди відчував, що мене визнають і люблять. Я не думаю, що ми досягли своєї стелі. У нас все ще є виклики і простір для зростання", – цитує Карселя Estadio Deportivo.

Вільяреал "звинувачує" Довбика у травмі Сьорлота, Циганков став "каноніром", реакція Луніна на фейл Куртуа