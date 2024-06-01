"Трофей Пічічі я до табору збірної не привіз, адже сам приз я отримаю лише у грудні. Саме цього місяця Marca нагороджує своїх лауреатів. Де він буде перебувати? У мене вдома є таке місце, де я зберігаю усі свої нагороди. Упродовж цього сезону їх назбиралося багатенько. Але, думаю, дружина з донькою знайдуть, де розмістити ще один трофей.

Звісно, перед стартом сезону я не уявляв, що можу здобути цю нагороду, але вже впродовж нього зрозумів, що можу поборотися за неї. Під кінець сезону були всі шанси завоювати приз. Так і сталося. Це нагорода в тому числі й тих, хто впродовж сезону мене підтримував. Це нагорода й наших Збройних сил. У мене багато знайомих, які зараз на фронті, і вони мене також підтримували. Це нагорода й для моєї сім'ї, і для всієї країни.

Довбику закидують "чітерство" у здобутті Пічічі: "Сьорлот заслужив – забив 23 голи і жодного з пенальті"

Першим претендентом на трофей Пічічі мене назвав мій партнер Крістіан Стуані. Це сталося, здається, після 5-го туру, коли я зробив дубль. У мене в активі було тоді всього три голи. Уранці наступного дня ми зустрілися за сніданком, і він мені сказав: "Ола, Пічічі". І так він мене називав упродовж усього сезону. Напевно, щось знав. Цим прізвиськом Стуані додав мені мотивації і зробив установку на весь чемпіонат.

Чи привітали мене з трофеєм Сьорлот і Беллінгем? Та ні. Беллінгем наразі готується до фіналу Ліги чемпіонів, а Сьорлоту хочеться побажати якнайшвидшого одужання після травми.

Сил у цьому сезоні мною було витрачено чимало, адже я грав майже в кожному матчі Жирони. Але добре, що я завершив його на такій високій ноті. І я сам, і команда, адже потрапляння в Лігу чемпіонів для Жирони є історичним моментом. Утома, звісно, була, але я вже кілька днів відпочив і готовий до роботи у збірній.

Щодо особистого завдання на чемпіонат Європи – я не люблю загадувати наперед. Я просто хочу, щоб наша збірна якнайкраще продемонструвала свій потенціал на цьому Євро. Перед собою ж якихось особливих завдань ставити не буду. Потрібно добре підготуватися й викластися на всі сто відсотків, адже на нас чекають щонайменше три важкі матчі", – резюмував Довбик у коментарі прес-службі УАФ.

Вільяреал "звинувачує" Довбика у травмі Сьорлота, Циганков став "каноніром", реакція Луніна на фейл Куртуа