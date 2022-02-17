– Александр, насколько легко или тяжело тебе было сегодня сыграть 90 минут?

– В принципе, мы постепенно втягиваемся в ритм сезона. У нас еще есть пару матчей, чтобы набрать оптимальную кондицию. Сейчас я чувствую себя гораздо легче, чем это было во время первого и второго сборов.

– В первом тайме Вальмиера создала Динамо много неприятностей в защите. Ожидали ли вы столь активной игры соперника в атаке?

– Вальмиера – хорошая команда. Во время перерыва Мистер сказал, что нам нужно добавить. Я думаю, что во втором тайме нам это удалось сделать, благодаря чему мы выиграли матч.

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– А что не получалось в первом тайме? Недооценили соперника?

– Нет, мы просто противостояли хорошо подготовленной команде, имеющей в своем составе технических исполнителей. Они хорошо прессинговали. Нам нужно было искать, на кого отдать пас между линиями. А когда нас прессинговали – искать пасом Ваната. Он имеет хорошую скорость, мог бы убежать на ворота соперников.

– Вальмиера похожа на какую-то команду из УПЛ?

– Трудно сказать. Могу только утверждать, что ребята в их составе хорошо обучены и готовы.

– Чувствуется ли сейчас усталость в конце третьего сбора?

– Не думаем об этом, ведь нам нужно как можно лучше подготовиться ко второй части сезона. Уже через несколько игр мы должны быть готовы к важным матчам в чемпионате.

– Во время сборов Мирча Луческу много времени уделил игре в защите. Чувствуешь ли свой прогресс за это межсезонье?

– Да. В первой части сезона в моей игре были ошибки. Сейчас я над ними работаю, совершенствуюсь. Надеюсь, в дальнейшем эти ошибки не буду повторять, – цитирует Сироту официальный сайт Динамо.

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