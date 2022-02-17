Сирота объяснил прогресс Динамо в матче против Вальмиеры: "Во время перерыва Мистер сказал, что нам нужно добавить"
Защитник Динамо Александр Сирота прокомментировал победу в товарищеском матче против Вальмиеры (2:0).
– Александр, насколько легко или тяжело тебе было сегодня сыграть 90 минут?
– В принципе, мы постепенно втягиваемся в ритм сезона. У нас еще есть пару матчей, чтобы набрать оптимальную кондицию. Сейчас я чувствую себя гораздо легче, чем это было во время первого и второго сборов.
– В первом тайме Вальмиера создала Динамо много неприятностей в защите. Ожидали ли вы столь активной игры соперника в атаке?
– Вальмиера – хорошая команда. Во время перерыва Мистер сказал, что нам нужно добавить. Я думаю, что во втором тайме нам это удалось сделать, благодаря чему мы выиграли матч.
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– А что не получалось в первом тайме? Недооценили соперника?
– Нет, мы просто противостояли хорошо подготовленной команде, имеющей в своем составе технических исполнителей. Они хорошо прессинговали. Нам нужно было искать, на кого отдать пас между линиями. А когда нас прессинговали – искать пасом Ваната. Он имеет хорошую скорость, мог бы убежать на ворота соперников.
– Вальмиера похожа на какую-то команду из УПЛ?
– Трудно сказать. Могу только утверждать, что ребята в их составе хорошо обучены и готовы.
– Чувствуется ли сейчас усталость в конце третьего сбора?
– Не думаем об этом, ведь нам нужно как можно лучше подготовиться ко второй части сезона. Уже через несколько игр мы должны быть готовы к важным матчам в чемпионате.
– Во время сборов Мирча Луческу много времени уделил игре в защите. Чувствуешь ли свой прогресс за это межсезонье?
– Да. В первой части сезона в моей игре были ошибки. Сейчас я над ними работаю, совершенствуюсь. Надеюсь, в дальнейшем эти ошибки не буду повторять, – цитирует Сироту официальный сайт Динамо.
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