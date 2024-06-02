Чемпіон України не мав прямої путівки до ЛЧ-2024/25 внаслідок падіння в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Втім, Шахтар завдяки високому клубному рейтингу отримав додаткову можливість і скористався нею.

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Реал виграв Лігу чемпіонів-2023/24 і паралельно заробив кваліфікацію на наступний сезон через Прімеру, тому місце чинного володаря трофея відійшло чемпіону однієї з периферійних ліг з найвищим рейтингом.

Щасливчиком став Шахтар. Донеччани потрапили в основну сітку Ліги чемпіонів-2024/25, виконавши це завдання восьмий сезон поспіль. "Гірники" потраплять у другий кошик під час жеребкування.

Якби фінал ЛЧ виграла Борусія, Шахтарю довелося б проходити один раунд відбору. Потенційними суперниками були Янг Бойз, Галатасарай та інші чемпіони. У випадку поразки українська команда опустилась би в Лігу Європи.

Нагадаємо, Ліга чемпіонів з наступного сезону змінює формат. Замість групового етапу буде загальна таблиця, а кількість команд зросте з 32 до 36. Шахтар точно зіграє у восьми турах з вересня до січня.

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