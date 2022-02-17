Динамо здолало латвійців (2:0) на зимових зборах у Туреччині, знову увімкнувшись по перерві. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Вальмієра – 2:0

Голи: Вітінью, 67, Андрієвський, 90 (пен)

Склад Динамо: Бущан (Нещерет, 81) – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак, (Караваєв, 61) – Сидорчук (Бражко, 81), Гармаш (Андрієвський, 46) – Циганков (Антюх, 81), Буяльський, Де Пена (Вітінью, 46) – Ванат (Шкурін, 61).

Динамо розпочало цей збір з двох розгромів. Сербську Інджию кияни переграли за всіма параметрами, а от казахський Кайрат вдалося дотиснути лише під завісу матчу. Сьогодні чемпіони України зустрічалися з латвійською Вальмієрою. Помітно, що Мірча Луческу награє основний склад – мінімум змін у старті після попередньої гри.

Динамо намагається грати у комбінаційний футбол. Футболісти вчаться виходити з оборони через короткий пас. Наміри похвальні, але поки що за цим важко спостерігати. Навіть без потужного тиску суперника "біло-сині" помиляються в передачах, метушливо втрачають м'яч на своїй половині, почергово обрізають команду. І це в товариських матчах на зборах. Що буде в офіційних?

Грубо помилялися і молоді, і досвідчені. Погано відіграв Гармаш. Динамо мало пропускати до перерви, але Бущан витягнув м'яч з кута, Йокота струснув поперечину, а Кролліс не влучив у порожні ворота. За весь перший тайм кияни організували одну якісну атаку – Дубінчак підключився по флангу, отримав пас від Буяльського і прострілив на Циганкова.

Інші моменти виникали завдяки активності Ваната. Молодий форвард знову сподобався настирливістю та вмінням зачепитися за м'яч у чужому штрафному. Завдяки Ванату на ударну позицію виходили Циганков і Гармаш. По перерві Владислав класно викотив під удар Сидорчуку. Ще був хороший постріл Буяльського з пасу Де Пени – там добре зіграв голкіпер.

Вже традиційно в другому таймі Динамо заграло активніше. Вдалося закріпитися в чужих володіннях та побудувати кілька цікавих комбінацій. Позитивно вплинув на команду Вітінью, який вийшов на заміну. Бразилець вмикав дриблінг і двічі виводив на удар Буяльського. Віталій сам не забив, але віддячив результативною передачею. Буяльський навісив, а Вітінью відкрив рахунок.

М'яч значно краще тримався у Динамо. Циганков ефективно взаємодіяв з партнерами, Вітінью небезпечно вмикався, Буяльський отримав необхідну підтримку. Кияни взяли гру під контроль і повністю позбавили моментів суперника. На останніх хвилинах Буяльський заробив пенальті, відкрившись під пас у штрафному майданчику. Андрієвський з позначки встановив підсумковий рахунок.

Динамо розбило Кайрат, прокинувшись по перерві – Циганков з красивим голом і асистом