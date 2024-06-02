У Німеччині виплила неприємна тема щодо збірної перед домашнім Євро-2024 та безпосередньо спарингом з Україною (3 червня). В рамках документального фільму "Єдність, закон, різноманіття" мовник WDR провів дослідження. Під час опитування 21% респондентів висловив бажання, щоб у Бундестім було більше білих гравців.

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Кімміх обурено відреагував: "У команді ніколи не виникала така тема. Всі в футболі знають, яка це дурість. Футбол об'єднує людей різного кольору шкіри та різної віри. Мені б не вистачало багатьох гравців у збірній, якби вони з якихось причин не могли приїхати. Це ж кристальний расизм. Як можна проводити таке опитування перед домашнім Євро. Абсурд. Ми командою робимо все можливе, щоб Німеччина підтримала нас".

Замовник дослідження спробував виправдатись у відповідь на претензії Кімміха: "Під час зйомок фільму наш репортер стикнувся з позицією, що в збірній занадто мало "справжніх німців". Ми не хотіли бути голослівними, тому замовили опитування. Ми також схвильовані через результати, але така соціальна ситуація в Німеччині. Спорт і збірна зокрема відіграють важливе значення в єднанні".