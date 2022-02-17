Динамо – Вальмієра – 2:0 – відео голів
21:00 - Читать на русском
Динамо здолало Вальмієру у товариському матчі. Відео голів дивіться на "Футбол 24".
Перший тайм завершився нулями, але по перерві підопічні Луческу нарешті взялися за справу. "Джокери" Вітінью і Андрієвський скористалися допомогою Віталія Буяльського, який відбігає весь матч.
Динамо обіграло Вальмієру за звичним сценарієм – Вітінью додав вогню та приніс перемогу
Спочатку відзначився бразилець. Після невдалої подачі кутового Динамо провело атаку другим темпом, і Вітінью головою замкнув ідеальний навіс Буяльського. На останніх секундах Віталій ще й заробив пенальті. Андрієвський чітко розвів м'яч і кіпера по кутах – 2:0.
Гол Вітінью:
Гол Андрієвського:
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