Перший тайм завершився нулями, але по перерві підопічні Луческу нарешті взялися за справу. "Джокери" Вітінью і Андрієвський скористалися допомогою Віталія Буяльського, який відбігає весь матч.

Динамо обіграло Вальмієру за звичним сценарієм – Вітінью додав вогню та приніс перемогу

Спочатку відзначився бразилець. Після невдалої подачі кутового Динамо провело атаку другим темпом, і Вітінью головою замкнув ідеальний навіс Буяльського. На останніх секундах Віталій ще й заробив пенальті. Андрієвський чітко розвів м'яч і кіпера по кутах – 2:0.

Гол Вітінью:

Гол Андрієвського: