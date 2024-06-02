Андрій Лунін може пишатися своїм виступом у вже минулому розіграші Ліги чемпіонів.

Реал довірив переможний фінал Тібо Куртуа, але до цього ворота мадридців захищав Андрій Лунін. Українець провів у Лізі чемпіонів 8 матчів, пропустив 10 м'ячів і двічі зберігав володіння "сухими".

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Статистичний портал SofaScore включив Луніна у свою символічну збірну Ліги чемпіонів. Виступ Андрія оцінили на 7,58 бала з 10. Це найбільша оцінка серед гравців захисної ланки.

Майбутнє 25-річного українця залишається під питанням. Чинний контракт з Реалом завершується влітку 2025-го. Лунін на роздоріжжі – шукати щастя в іншому місці чи продовжити угоду і спробувати кинути виклик монструозному Куртуа.

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