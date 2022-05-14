"У Маріуполі був тренер, який поставив мене на ноги і дав шлях у великий футбол. З 2 березня він не виходив на зв'язок, хоча я максимально намагався шукати через інших людей і соцмережі. Але весь цей час на зв'язок він не виходив, його прізвище не світилось.

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Минуло 3 тижні, і він мені зателефонував на Viber з невідомого номера. Сказав: "Синку, зі мною все добре, ми у безпеці у Новоазовську". Я запропонував виїхати на найближче місце, звідки можна буде дістатися в Україну. Але він відповів: "Синку, у нас одна дорога – на Ростов".

Евакуація в Маріуполі відбувалася у два боки – частина людей виїхала до України, а частина до Росії. Їхня дорога виявилася на Ростов. Фактично ми не змогли нормально поговорити. Я лише почув, що всі живі, гуманітарка є. Але їхати можна лише на Росію", – розповів Корнієнко в коментарі прес-службі Шахтаря.

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