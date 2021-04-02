Французький хавбек Енцо Зідан може випробувати свої сили в МЛС.

Тренерський штаб Інтер Маямі ухвалюватиме рішення щодо Енцо Зідана, який перебуває на перегляді у клубі МЛС, повідомляє ESPN.

Реал розглядатиме два полярні варіанти у разі відходу Зідана

Старший син наставника Реала залишається без клубу з жовтня після відходу з Альмерії, за яку Енцо провів лише один матч. Нагадаємо, співвласник Інтер Маямі Девід Бекхем виступав разом із Зінедіном Зіданом у Реалі.

Нагадаємо, у дебютному сезоні МЛС Інтер Маямі фінішував на 10-й сходинці Східної конференції.

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