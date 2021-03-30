Досвідчений 31-річний форвард, який чимало м'ячів забив у рамках італійських Серії А та Б, не стримався під час поєдинку проти Ліхтенштейну, в якому після виходу на заміну відзначився голом з пенальті та результативною передачею. Несторовскі забив паненкою, побіг до камери та у грубій формі вилаявся на всю країну, пропонуючи комусь заткнутися, згадуючи статеві органи та ображаючи матерів своїх критиків. Таке дивне святкування взяття воріт не обійшлося без суворого покарання. Напередодні поєдинку проти Німеччини Ілію вигнали з команди.

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"Я перепрошую всіх, хто вважав, що моя лайка була адресована громадськості. Не громадськості, а певним людям. Я зробив це з холодною головою. Для мене Македонія – це святе, і я носив македонську стрічку як у Хорватії, так і в Італії. Я представляв Македонію скрізь, наскільки тільки міг", – спробував виправдатися 5 найкращий бомбардир в історії своєї збірної, яка у 2020 році досягла небувалого для себе успіху.

Нагадаємо, Північна Македонія за часом стала останнім суперником збірної України у групі фінальної частини Євро-2020, вигравши стикові матчі. Дуель між командами запланована на 17 червня 2021 року, 16:00.

Несторовскі пояснив свою поведінку тим, що деякі люди ображали його та погрожували родині футболіста. Очевидно, гарячі голови вболівальників відреагували так на прикру поразку від Румунії на старті відбору ЧС-2022, коли македонці відіграли 2 м'ячі, але пропустили третій. Ілія переконався, що іноді краще вже вилити своє обурення образами та погрозами у соцмережі, як це у схожій ситуації недавно зробив Зінченко після матчу на полі Німеччини, ніж у такий спосіб вилити (не)смачну порцію матів на всю країну.

Головний тренер македонців Ігор Ангеловскі висловив задоволення вибаченнями Несторовскі, але безкарною подібну поведінку залишити не міг. Відтак 31-річного нападника відсторонили від його національної команди. Проти Бундестім форвард Удінезе – не помічник, хоча там у його партнерів і так небагато шансів встояти. У своїй групі відбору ЧС-2022 македонці після двох турів напрацювали на 3 місце, поступаючись Німеччині та... Вірменії.

Наразі невідомо, скільки триватиме відсторонення Несторовскі. Судячи з реакції головного тренера, він і сам не радий залишитися без провідного футболіста навіть на матч з німцями. Водночас гравець у своєму Інстаграмі переконує: "Не хвилюйтеся, це штраф лише на один матч. Усе сказане мною адресувалося трьом людям, які усі ці 3 дні погрожували мені та моїй родині. Вони добре знають, хто вони!"

Відзначимо, що старт відбору на Чемпіонат світу 2022 не обійшовся без низки інших скандалів. Так, спочатку Україна стала жертвою відсутності VAR, коли Франції зарахували гол після однозначного офсайду. Навіть фанати "ле бльо" визнавали, що їм з помилками рефері пощастило. Та що там про нас казати, якщо у самого Роналду поцупили чистий переможний м'яч у матчі проти Сербії. Виправдання УЄФА та суддів були традиційно суперечливими. Коли звикаєш жити у світі відеоповторів, такий арбітраж прийняти і пробачити важкувато.

Вигнання Несторовскі, до слова, не єдине у перші дні Європейської кваліфікації. Напередодні також тріо відомих гравців збірної Уельсу вигнали зі збірної через порушення карантинного протоколу. Дівчат, як деякі їхні колеги з АПЛ раніше, начебто не водили, від загрози підхопити коронавірус стереглися, як могли. Однак за ігнор правила комендантської години (повернулися до готелю після відбою) гравці Лідса (Робертс), Вест Бромвіча (Робсон-Кану) та Сток Сіті (Матондо) поплатилися суворо – змушені достроково повернутися у клуби та писати листи в соцмережах з каяттям, адже нікому не хочеться пропустити літній Чемпіонат Європи.

Акції ж протесту проти вражаючої експлуатації Катаром людей на будівництві стадіонів та іншої інфраструктури до Мундіалю, вже, мабуть, нікого не дивують. Навіть ФІФА не поспішає карати збірні Німеччини та Норвегії за правильні, але по суті політичні акції. Далі буде, ЧС-2022?

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