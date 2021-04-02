Французский хавбек Энцо Зидан может попробовать свои силы в МЛС.

Тренерский штаб Интер Майами будет принимать решение об Энцо Зидане, который находится на просмотре в клубе МЛС, сообщает ESPN.

Реал будет рассматривать два полярных варианта в случае ухода Зидана

Старший сын наставника Реала находится без клуба с октября после ухода из Альмерии, за которую Энцо провел только один матч. Напомним, совладелец Интер Майами Дэвид Бекхэм выступал вместе с Зинедином Зиданом в Реале.

Напомним, в дебютном сезоне МЛС Интер Майами финишировал на 10-й строчке Восточной конференции.

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