Мадридці розглядатимуть два варіанти у разі літнього відходу головного тренера, повідомляє AS.

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Перший – легендарний Рауль, який доволі успішно працює з Кастільєю. Колишній форвард "вершкових" має не так багато тренерського досвіду, проте чудово знає традиції і вимоги Реала. Другий варіант – Йоахім Льов. У німця жодних проблем з досвідом немає, а влітку він стане вільним після відходу зі збірної.

Зазначається, що Реал продовжує довіряти Зідану і не планує змінювати тренера. Ситуація буде залежати від самого француза, контракт якого розрахований до літа 2022 року.

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