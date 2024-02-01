"Він може грати за збірні України, США та Англії. Але його повинні викликати, щоб він зіграв за якусь країну. Він повинен показувати свій рівень. Якщо він демонструвати рівень команди, яка його покличе, думаю, він приїде та буде грати.

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Звичайно, якщо у нього буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну. Він повинен показати свій рівень. Зараз йому 17 років. Якщо він закріпиться в Уотфорді та буде грати, якщо його подивляться фахівці наших національних команд U-17 чи U-19, якщо вони запросять його, то він приїде.

На нього великий тиск через прізвище Шевченко. Він дуже любить футбол. У нього є характер. Йому непросто. Він закоханий у футбол, я це бачу. Я бачу його великий ентузіазм. Якщо в нього буде все виходити, то нехай він рухається у цьому напрямку", – сказав Шевченко в інтерв'ю YouTube-каналі Бомбардир.

Нагадаємо, Крістіан розпочинав у Челсі. Згодом ЗМІ писали буцімто про підписання професіонального контракту із Тоттенхемом. Влітку 2023 року він став гравцем Уотфорда.

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