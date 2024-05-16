Венесуельський нападник Ерік Рамірес, який належить Динамо, попрощався з Атлетіко Насьйональ, за який грав з липня 2023 року.

"Я візьму з собою все те прекрасне, що означало для мене перебування в Атлетіко Насьйональ.

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Десять місяців я був у цьому прекрасному клубі з колегами та надзвичайними людьми. І разом нам вдалося додати ще один трофей для цього клубу.

Спасибі всім, а особливо таким невтомним фанатам, як ви. Я йду з 9 голами і з титулом найкращого в Колумбії. Завжди дякую, Атлетіко Насьйональ", – написав Рамірес на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 25-річний нападник перебуває у структурі Динамо з липня 2021 року. Його контракт з киянами чинний до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 850 тисяч євро.

До слова, раніше Рамірес заявив, що більше не поїде в Україну і зробить все, щоб призупинити контракт з Динамо.

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