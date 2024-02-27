Кубок ліги професійного розвитку U-17, півфінал

Уотфорд U-17 – Бернлі U-17 – 2:0

Голи: Шевченко, 61, Сміт, 87

Син Шевченка претендує на гол місяця в Англії – відео ефектного взяття воріт

Крістіан Шевченко допоміг Уотфорду вийти у фінал Кубка розвитку. Син президента УАФ і володаря "Золотого м'яча" реалізував перший гол команди на 61-й хвилині, а за три хвилини до завершення Сміт зняв всі питання щодо переможця.

До слова, для 17-річного форварда це вже 4 гол за Уотфорд. Раніше він відзначився у воротах Халл Сіті у чвертьфіналі Кубка, а також забивав Іпсвічу та Міллуолу.

Нагадаємо, Крістіана, який має право виступати також за Англію і США, було включено до резервного складу збірної України U-19.

Цікаво, що у США вже звернули увагу на результативність молодого гравця і закликали уважно стежити за ним.

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