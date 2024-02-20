19 лютого Міністерство молоді та спорту на своєму сайті опублікувало затверджені зміни у складі футбольних збірних України на 2024 рік.

Син Шевченка подав документи на отримання українського громадянства – ще один крок назустріч збірній України, – ЗМІ

До резервного складу команди U-19 потрапив форвард Уотфорда Крістіан Шевченко. До слова, тренером команди прогнозовано став Дмитро Михайленко (офіційного призначення наставника ще не було). Цікаво, що 17-річний парубок, окрім України, міг претендувати на потрапляння у збірні США та Англії.

Традиційно не обійшлось без курйозів – у наказі Мінспорту вказано, що Крістіан народився 13 січня 2006 року, хоча насправді він з'явився на світ 10 листопада 2006 року.

Нагадаємо, Крістіан Шевченко розпочинав свою кар'єру в Челсі. Згодом ЗМІ писали буцімто про підписання професіонального контракту із Тоттенхемом. Влітку 2023 року він став гравцем Уотфорда і нині виступає за команду U-18.

До слова, юнацька збірна України пробилася до 2-го кваліфікаційного раунду Євро-2024 (U-19). За підсумками жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи 7, де зіграють із командами Швейцарії, Північної Македонії та Латвії. Поєдинки відбудуться з 20 по 26 березня у Північній Македонії.

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