"Звертаємось до української нації, і в першу чергу до чоловіків, як тих, хто зобов'язаний стати на захист України. Зараз гостро стоїть питання мобілізації нових людей до лав нашого війська. Це потрібно для відновлення підрозділів, які зазнають втрат, формування нових підрозділів тощо. Зараз держава зі свого боку намагається підготувати дуже важливий і необхідний механізм мобілізації, але найголовніше – має бути свідоме рішення від громадян долучитись до сил оборони України.

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В основному законі України – Конституції, чітко визначено, що захист України є обов'язком громадян. Ми бачимо різні настрої серед населення України щодо цього питання, і, хоч в цьому напрямку дуже багато роботи робить вороже ІПСО, ми розуміємо, що і серед українців є несвідоме відношення до цього. "Чому не воюють політики?, "Що мені дала Україна, щоб я йшов її захищати?" і тому подібні аргументи набули поширення у нашому суспільстві.

Якщо ви маєте такі питання, поставте собі також наступні питання: "Що я зробив для того, щоб в Україні не було "таких" політиків?", "Що я зробив для того, щоб Україна була такою державою, яку я готовий буду захищати зі зброєю в руках?" Чесно відповівши на ці питання, стане зрозуміло, що саме бездіяльність та байдужість простих людей призвела до тих глобальних проблем, які маємо сьогодні в нашій державі.

Почніть усвідомлювати свою відповідальність. Почніть усвідомлювати, що окрім прав, у вас ще є й обов'язки. І, найголовніше, чоловіки, знайдіть у собі мужність, а не займайтесь самообманом самих себе, знаходячи безглузді "аргументи" для виправдань. Сьогодні ваш обов'язок – протистояти абсолютному злу. Якщо не переможемо його зараз, за це будуть розплачуватись майбутні покоління українців.

Водночас звертаємось і до вищого керівництва держави. У цій складній ситуації саме від вас необхідні жорсткі заходи щодо представників влади, які в цей час своїми діями, фактично, продовжують руйнувати Україну зсередини і є такими ж ворогами, як і Росія. Ті, хто вже перебуває на захисті України, та ті, кого влада планує долучити до виконання цього обов'язку, чекають від вас такого ж знищення цих внутрішніх ворогів – корупціонерів та крадіїв.

Народ України хоче бачити, що на вашому рівні ви боретесь з цим "ворогом" так, як наші захисники протистоять навалі російських військ. І це – найголовніше питання, яке вам необхідно вирішувати, адже ситуація дійшла до питання фактичного існування України та українців.

Під цим зверненням підписались фанатські рухи наступних клубів: Буковина (Чернівці), Ворскла (Полтава), Волинь (Луцьк), Верес (Рівне), Десна (Чернігів), Динамо (Київ), ФК Дніпро (Дніпро), Дніпро (Черкаси), Закарпаття (Ужгород), Зірка (Кропивницький), Зоря (Луганськ), Карпати (Львів), Кривбас (Кривий Ріг), Кристал (Херсон), "Блок NSF" – Металіст (Харків), Металург (Запоріжжя), Металург (Маріуполь), МФК Миколаїв, Нива (Вінниця), Оболонь (Київ), ФК Олександрія, Поділля (Хмельницький), Покуття (Коломия), Полісся (Житомир), Прикарпаття (Івано-Франківськ), ФК Севастополь, Скала (Стрий), ФК Суми, Таврія (Сімферополь), ЦСКА (Київ), Чорноморець (Одеса), Шахтар (Донецьк)", – йдеться у Telegram-каналі Troublemakers & Ultras Action.

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