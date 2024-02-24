Крістіан Шевченко, син президента УАФ Андрія Шевченка, забив один з найкрасивіших голів молодіжної команди Уотфорда в минулому місяці.

Гол Крістіана Шевченка у ворота Міллвола U-17 претендує на звання найкрасивішого у січні, повідомляє Instagram-сторінка академії Уотфорда.

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Крістіан отримав передачу з правого флангу перед штрафним майданчиком суперника, проскочив повз двох захисників та пробив у ближній верхній кут з меж карного. Загалом, в Шевченка-молодшого є ще 7 опонентів у боротьбі за символічну нагороду.

Нагадаємо, Крістіан Шевченко розпочинав свою кар'єру в Челсі. Згодом ЗМІ писали буцімто про підписання професіонального контракту із Тоттенхемом. Влітку 2023 року він став гравцем Уотфорда і нині виступає за команду U-18. Нещодавно Шевченко-молодший отримав виклик до резервного складу збірної України U-19.

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