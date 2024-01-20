Як повідомляє RMC Sport, провансальський клуб підписав п'ятьох гравців в молодіжну команду. Серед них і син головного тренера команди Дженнаро Гаттузо – Франческо.

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Гаттузо-молодший, як і його батько, виступає на позиції півзахисника. Франческо наразі 17 років і він приєднається до резерву в National 3. Попереднім його клубом був Кротоне. Також Марсель підписав Стефана Спаранью, Кассіма Абдалла, Адама Носеля, Мухамеда Діалло.

Нагадаємо, що Дженнаро Гаттузо очолив Марсель в кінці вересня, замінивши на посаді Марселіно. Під керівництвом італійського фахівця "біло-блакитні" перебувають на сьомому місці з 28 балами.

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