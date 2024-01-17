Обамеянг залякує Шахтар – доклався до 8 голів у 4 матчах і "став" Довбиком
Форвард Марселя П'єр-Емерік Обамеянг виграв нагороду "Найкращий гравець місяця".
Обамеянг був офіційно визнаний найкращим гравцем чемпіонату Франції в грудні 2023 року. Про це інформує офіційний Твіттер Ліги 1. "Обама" доклався до восьми голів у чотирьох матчах – на його рахунку 4 голи і 4 асисти.
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П'єр-Емерік забив у ворота Ліона, Ренна і Лор'яна (двічі) і асистував у матчах із Ліоном (двічі), Лор'яном і Клермоном. Обамеянг є найкращим бомбардиром Марселя в чемпіонаті Франції (5 голів).
Нагадаємо, що форвард Жирони Артем Довбик також став найкращим гравцем грудня в Ла Лізі. Українець теж забив в останньому місяці 2023 року 4 м'ячі.
У середині лютого Марселю доведеться зіграти в плей-офф Ліги Європи з Шахтарем.