Как сообщает RMC Sport, провансальский клуб подписал пятерых игроков в молодежную команду Среди них и сын главного тренера команды Дженнаро Гаттузо – Франческо.

Обамеянг запугивает Шахтер – приложился к 8 головам в 4 матчах и "стал" Довбиком

Гаттузо-младший, как и его отец, выступает на позиции полузащитника. Франческо сейчас 17 лет и он присоединится к резерву в National 3. Также Марсель подписал Стефана Спаранью, Кассима Абдалла, Адама Носеля, Мухаммеда Диалло.

Напомним, что Дженнаро Гаттузо возглавил Марсель в конце сентября, заменив на посту Марселино. Под руководством итальянского специалиста "бело-голубые" находятся на седьмом месте с 28 баллами.

Подолали 16 тисяч кілометрів, щоб зіграти у Кубку Франції: тут виступав легендарний Фріц Вальтер, тепер приїде Марсель