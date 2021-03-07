Возз'єднання Дентінью з дружиною та дітьми в Україні відкладається на невизначений термін.

Дані Соуза разом зі своїми трьома дітьми (Бруно, Рафаелло та Софією) не змогла вилетіти в Україну з аеропорту Сан-Паулу, повідомляє Globo.

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Через коронавірусні обмеження жінку, дітей та ще двох нянь не випустили з летовища, відмовивши у посадці на літак. Дружині Дентінью через це потрібно повертатись у бразильські апартаменти із 17-ма валізами, які були зібрані для подорожі в Київ.

Цікаво, що раніше Дані Соуза заявляла, що не збирається повертатись в Україну. Таку риторику пов'язували з ймовірним відходом Дентінью із Шахтаря. Його контракт, до слова, завершується вже цього літа.

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