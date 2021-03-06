Обидва колективи до звітного матчу підходили не у найкращому настрої. Олімпік після відновлення сезону програв усі три матчі. Якщо поразка від Динамо не виглядає критично, то від зустрічей з СК Дніпро-1 (на той момент остання команда в таблиці) та з Минаєм чекали значно більшого. Зокрема, це стосується керівництва донеччан, яке на стало зволікати й організувало перестановку на тренерському містку. До роботи в Україні повернувся Юрій Калітвінцев, який уже встиг дебютувати, поступившись Минаю.

Олімпік – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Щодо Луїша Каштру останнім часом теж багато чвар і чуток. Дійшло до того, що Даріо Срна публічно спростував інформацію і про конфлікт португальця з Марлосом, і про ймовірне звільнення головного тренера. Варто визнати, що підстав вистачає. Все почалося з невпевненого матчу-відповіді в Лізі Європи проти Маккабі, який продовжився поразками від Зорі та Агробізнеса. Остання, між іншим, вартувала вильоту з Кубка України. Другий рік поспіль "гірники" покинули цей турнір після першого ж матчу. Словом, обом суперникам було що доводити.

Не можна говорити про втому Шахтаря, адже на поле вийшов лише один гравець із тих, хто посеред тижня починав у основі кубкову зустріч. Йдеться про Маркоса Антоніо. Цієї свіжості та, звісно, класу футболістів номінальних гостей вистачило, щоб з перших хвилин затиснути суперника поблизу їхніх воріт. Олімпік захищався масовано, проте злагодженості діям помітно не вистачало. Вже на другій хвилині підопічні Калітвінцева могли капітулювати. Тете отримав м'яч за межами штрафного і вистрілив із зони напівкола – трохи вище воріт.

"Гірники" продовжували насідати. Створили чимало напівмоментів, часто потрапляли у офсайд і пробивали по воротах. Удари завдавалися з будь-яких позицій та відстані. Очевидно, що за таких умов розраховувати на їхню точність складно. Найактивнішими були Тайсон, Ісмаїлі та все той же Тете.

Олімпік почав відповідати. Переважно це робилося зусиллями Тейшейри. Француз діяв сміливо та різноманітно, намагаючись знайти шпарину в обороні суперника то праворуч, то ліворуч. Як тільки суперник почав почуватися дедалі впевненіше, Шахтар завдав разючого удару. Майкон з власної половини вирізав розкішну діагональ на метрів 40. У вільну зону увірвався реактивний Додо і легко переграв Бетіма – 0:1.

До честі команди Юрія Калітвінцева, його футболісти не знітилися. Атаки біля воріт Трубіна почали виникати все регулярніше. На 38-й хвилині юному голкіперу таки довелося діставати м'яч із сітки. Спочатку Тейшейра ( не здивовані, правда?) у боротьбі з Антоніо та Исмаїлі заробив кутовий. Політило пішов подавати. Вийшло прямо на голову Нкенгу, який забивав без перешкод. Тут на авансцену вийшов VAR. Юрія Іванова покликали до монітора. Рефері із донецької області не знадобилося багато часу, щоб ухвалити рішення – гол скасувати. Виявилося, що Снурніцин завадив Трубіну дістатися до м'яча.

Завершальні хвилини першої половини пройшли у сумбурній боротьбі, а після свистка продовжилися дискусії гравців Олімпіка з головним арбітром. Особливо активним був Тейшейра, який так і не зрозумів, чому гол його команди не був зарахований.

Відпочинок жодним чином не вплинув на зарядженість команд. На старті другої половини дещо активнішим був Олімпік. Вочевидь, команда хотіла поквитатися за скасований м'яч Нкенга. Своєю чергою, Шахтар вирішив не гратися з вогнем і перемістив зону активних дій подалі від власних воріт. Ідеальним сценарієм для "гірників" став другий забитий м'яч. Моментів вистачало, але їх не можна було назвати стовідсотковими. Переважно виникали проблеми із завершенням.

Ближче до середини тайму гра "просіла". Темп знизився, гостроти ставало дедалі менше. Каштру вирішив втрутитися подвійною заміною, на що Калітвінцев теж відповів двома, але з перервою у 10 хвилин. Беніто, орендованому в Динамо, не знадобилося багато часу, щоб проявити себе яскравіше, ніж Таллес, замість якого і з'явився нігерієць. Значно погіршив шанси своєї команди на камбек Руслан Бабенко. Хавбек Олімпіка на 83-й грубо зіграв проти Дентінью, за що отримав жовту картку. Вона стала для гравця другою.

Навіть у таких обставинах Шахтар мав усі шанси втратити очки. Потрібно дякувати Трубіну, який зреагував на постріл Нкенга буквально з кількох метрів. На останніх хвилинах могли забити вдруге і "гірники", але й у цьому моменті забракло точності.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря, який набрав 34 очки і бодай тимчасово скоротив відставання від Динамо. Своєю чергою, Олімпік зазнав четвертої поразки поспіль та ризикує втратити восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ. Наостанок варто нагадати, що вже у четвер на команду Луїша Каштру чекає іспит в Лізі Європи – 11 березня Паулу Фонсека чекає на чинного чемпіона України в Римі.

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