Бразильський півзахисник Шахтаря Дентінью, який вчора відсвяткував 32-й день народження, розповів про свою футбольну мрію у складі донецької команди.

"Дякую Богові за те, що він нагородив мене здоров'ям, що можу боротися за свої цілі, за свою сім'ю, тренерський штаб і партнерів по команді.

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Всі мене вітають – і зараз в колективі, і вночі отримував багато повідомлень, хоча час в Бразилії відрізняється. За стільки років уже звик, що мій день народження випадає на збори. У нас або тренування, або гра.

Чого бажаю сам? Міцного здоров'я собі, своїй сім'ї і щастя, як і всім партнерам по команді. Хочу вигравати з Шахтарем величезну кількість титулів. Ліга Європи – моя особиста мрія. І, звичайно, хочу продовжувати ставати чемпіоном в Україні", – цитує Дентінью офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Дентінью приєднався до Шахтаря влітку 2011 року. У складі "гірників" провів 177 поєдинків і забив 26 голів. У його скарбничці 6 золотих медалей УПЛ, 5 Кубків України та 4 Суперкубки. У поточному сезоні провів 8 матчів, в яких забив 3 м'ячі. Його контракт з донецьким клубом завершується влітку 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

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