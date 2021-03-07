Воссоединение Дентиньо с женой и детьми в Украине откладывается на неопределенный срок.

Дани Соуза вместе со своими тремя детьми (Бруно, Рафаэлло и Софией) не смогла вылететь в Украину из аэропорта Сан-Паулу, сообщает Globo.

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Из-за коронавирусных ограничений женщину, детей и еще двух нянь не выпустили из аэропорта, отказав в посадке на самолет. Жене Дентиньо поэтому нужно возвращаться в бразильские апартаменты с 17-ю чемоданами, которые были собраны для путешествия в Киев.

Интересно, что ранее Дани Соуза заявляла, что не собирается возвращаться в Украину. Такую риторику связывали с вероятным уходом Дентиньо из Шахтера. Его контракт, к слову, завершается уже этим летом.

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