Дружина Дентінью заявила, що не повернеться в Україну – контракт легіонера Шахтаря завершується влітку
Схоже, бразильський хавбек Шахтаря Дентінью проводить свій останній сезон в донецькому клубі.
"Я сумувала за Бразилією, дуже сумувала. Я думаю, що тепер ми залишимося тут, я більше не повернуся в Україну", – цитує слова Соузи tvefamosos.uol.
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Раніше дружина 31-річного хавбека Шахтаря вже скаржилась, що їй некомфортно у Києві, а українці, на її думку, не є привітними людьми. Чинна угода Дентінью з донецьким клубом розрахована до липня 2021 року.
Бразилець перебуває у структурі Шахтаря з 2011-го. У нинішньому сезоні УПЛ Дентінью провів три матчі, в яких відзначився двома голами.
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