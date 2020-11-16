"Я сумувала за Бразилією, дуже сумувала. Я думаю, що тепер ми залишимося тут, я більше не повернуся в Україну", – цитує слова Соузи tvefamosos.uol.

Дентінью думає про відхід із Шахтаря – дружина шокувала причиною

Раніше дружина 31-річного хавбека Шахтаря вже скаржилась, що їй некомфортно у Києві, а українці, на її думку, не є привітними людьми. Чинна угода Дентінью з донецьким клубом розрахована до липня 2021 року.

Бразилець перебуває у структурі Шахтаря з 2011-го. У нинішньому сезоні УПЛ Дентінью провів три матчі, в яких відзначився двома голами.

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