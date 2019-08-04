Сімеоне звинуватив Реал у відсутності власного стилю

Головний тренер Атлетіко поділився думкою щодо методів розвитку провідних європейських клубів.

"З моменту, коли ви погоджуєтеся працювати в клубі, вам варто вивчити його історію – це найбільш розумна і благородна ідея. І підлаштувати свій стиль під історію клубу, при цьому залишаючись собою.

Атлетіко знищив Реал у надрезультативному матчі Міжнародного кубка чемпіонів

У Аякса є своя школа, власний стиль. І у Барселони, і у Ювентуса. У Атлетіко теж є. А ось у Реала – немає. Його стиль змінюється в залежності від гравців.

З'являються і команди на кшталт Манчестер Сіті Гвардіоли, у якого немає історії, але який приймає той шлях, який Пеп йому вказує. Можливо, через десять років ми зможемо сказати, що Сіті грає у певному стилі. Подивимося, чи прийде після Гвардіоли хтось, хто перебудує все під себе.

"Не уявляю, щоб подібне трапилося з Реалом чи Барселоною", – Гвардіола обурений списком номінантів ФІФА The Best-2019

Але, зрозуміло, приділяти увагу історії клубу дуже важливо: фанати повинні бачити те, що їм знайоме, а футболістам простіше зрозуміти вимоги клубу, коли у нього є вибудувана історія", – розповів Сімеоне в інтерв'ю La Nacion.