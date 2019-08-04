Симеоне обвинил Реал в отсутствии собственного стиля

Главный тренер Атлетико поделился мнением о методах развития ведущих европейских клубов.

"С момента, когда вы соглашаетесь работать в клубе, вам стоит изучить его историю – это наиболее разумная и благородная идея. И подстроить свой стиль под историю клуба, при этом оставаясь собой.

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У Аякса есть своя школа, свой стиль. И у Барселоны, и у Ювентуса. У Атлетико тоже есть. А вот у Реала – нет. Его стиль меняется в зависимости от игроков.

Появляются и команды вроде Манчестер Сити Гвардиолы, у которого нет истории, но который принимает тот путь, который Пеп ему указывает. Возможно, через десять лет мы сможем сказать, что Сити играет в определенном стиле. Посмотрим, придет ли после Гвардиолы кто-то, кто перестроит все под себя.

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Но, разумеется, уделять внимание истории клуба очень важно: фанаты должны видеть то, что им знакомо, а футболистам проще понять требования клуба, когда у него есть выстроенная история", – рассказал Симеоне в интервью La Nacion.