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"Не уявляю, щоб подібне трапилося з Реалом чи Барселоною", – Гвардіола обурений списком номінантів ФІФА The Best-2019

13:22 495 Читать на русском
"Не уявляю, щоб подібне трапилося з Реалом чи Барселоною", – Гвардіола обурений списком номінантів ФІФА The Best-2019
Хосеп Гвардіола / ФК Манчестер Сіті

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловив своє здивування списком номінантів на премію ФІФА The Best-2019.

Нагадаємо, днями ФІФА оголосила претендентів на премію The Best-2019. На думку Гвардіоли, відсутність серед номінантів гравців Манчестер Сіті виглядає дещо дивною.

"Я не думаю, що хто-небудь із гравців провів кращий сезон, ніж Бернарду Сілва. Він виграв 3 титули з Манчестер Сіті та Лігу націй з Португалією, але не претендує на нагороду.

Мессі, Роналду та 4 фіналісти Ліги чемпіонів претендують на нагороду ФІФА The Best-2019

Можливо, нам треба виграти ще 5 чи 6 титулів, або набрати 250 очок в турнірній таблиці, щоб наших футболістів помітили. Ці види призів цікавлять лише півфінал та фінал Ліги чемпіонів, але не решту 10-11 місяців року.

За 8 років Ман Сіті 4 рази виграв АПЛ, але жоден гравець команди не був визнаний найкращим – Давід Сілва, Де Брюйне, Компані чи Агуеро. Це трохи несправедливо. Я не можу уявити, щоб Реал чи Барселона виграли 4 трофеї, а їхніх футболістів не було в переліку", – цитує Гвардіолу Marca.

До слова, сам Гвардіола потрапив у список претентентів на звання найкращого тренера 2019 року.

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