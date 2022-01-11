"Я не дуже задоволений своєю грою в перші кілька хвилин, тому що сильно нервував. Але потім я відчув підтримку своїх товаришів по команді, які справді допомогли мені зосередитись на грі. Вони зробили все можливе, щоб допомогти мені, надавали величезну підтримку всіма можливими способами до і під час гри, і це мотивувало мене робити все можливе та грати ще краще.

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Фанати були неймовірнми. Вперше в житті мені довелося зазнати такої підтримки. Під час мого першого візиту на Гудісон Парк я був вражений. Але було неймовірно отримати таку підтримку у виїзному матчі. Я дуже вдячний уболівальникам, які так добре мене зустріли та підтримували команду до фінального свистка.

Це була дуже важлива перемога, нам вдалося пройти до наступного раунду Кубка, було чудово виграти свою першу гру. Я дуже радий бути тут та зіграти свій дебютний матч у Кубку Англії. Я дуже радий, що команда перемогла, і хочу скористатися цим шансом, щоб подякувати всім уболівальникам, які підтримували нас до останніх секунд.

Бути в Евертоні – це чудово. Я мала можливість потренуватися з командою минулого тижня, але два тижні до цього я взагалі не тренувався. Моя остання гра відбулась близько місяця тому. Було досить складно повернутись до ладу, особливо з новою командою, але я сподіваюся, що у мене все вийшло", – цитує Миколенка офіційний сайт Евертона.

Додамо, що Віталій вийшов у стартовому складі Евертона на матч проти Халл Сіті, провів 120 хвилин на полі та допоміг "ірискам" вийти до наступного раунду Кубка Англії.

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