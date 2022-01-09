Віталій Миколенко зіграв нелегкий дебютний матч у Кубку Англії. Евертон традиційно для себе нинішнього зразка страждав. Цього разу на полі Халл Сіті, який бореться за виживання у другому за класом дивізіоні.

Миколенко визнаний найгіршим гравцем Евертона за цифрами аналітичного порталу InStat. Водночас екс-динамівець отримав найвищий бал від SofaScore (7,4) серед "ірисок" і третій загалом. Інший статистичний портал, FotMob, теж виділяє більше позитиву. Віталію дісталася третя найкраща оцінка (8) в цій напруженій дуелі. Лідер за перехопленнями (14, це стільки ж, скільки в обох найближчих переслідувачів, разом взятих) та спробами відбору (10, утім лише 4 успішні), але вже статистика боротьби (виграв 7 дуелей, програв 13) показує, чому й ті ж фанати Евертона настільки по-різному оцінили його дебют.

Евертон дотиснув Халл Сіті в Кубку Англії: дебют Миколенка – високі оцінки, шанс на забитий гол і простір для прогресу

Найбільше браку в діях (шалені 50% за даними WyScout), однак і найвищий об'єм роботи (98 ТТД в аналізі InStat). Лівий захисник збірної України показав, що здатен витримувати ураганний темп англійського футболу, провівши усі 120 хвилин після тривалої паузи (востаннє виходив на поле 28 днів тому) та витримавши стартовий натиск опонентів, які до певної пори обрали собі відвертою мішенню саме його фланг. Уже на першій хвилині далася взнаки давня проблема. Дозволив себе перевисіти на другому поверсі, ставши одним з головних винуватців досить банального пропущеного м'яча. Традиційно активно показав себе попереду. Одну з двох націлених подач до штрафного прийняв Гордон, після чого вінгер поцілив у руку суперника, але судді без VAR цього вечора проігнорували не одну таку нагоду для Евертона заробити чистий пенальті.

Загалом у психологічному плані справляв враження доволі впевненого в собі футболіста. Так і не скажеш, що це був дебют. Міг навіть забити з вбивчої центральної зони штрафного майданчика, але вдарив засильно. Помітно, що публічна підтримка Бенітеса надихає 22-річного українця. Це рідкісні умови для наших хлопців, коли ти отримуєш фактично залізне місце в основі та величезний кредит довіри з перших днів в АПЛ.

Був одним з найкращих у просуванні м'яча (4) та передачах вперед на партнера по флангу, Демарая Грея (9). Критика за недостатню кількістю підключень в атаку? Іспанський тренер тому й посварився з Дінем, що француза занадто авантюрно тягнуло на подвиги у фінальній третині поля. Захист Евертона і без того страждає, тому тут все логічно. Виправився за пропущений гол, коли виніс м'яч з уже порожніх воріт.

Дебют Миколенка в Англії у відеоогляді матчу Халл Сіті – Евертон – 2:3

Бенітес відзначав, що обидва нові обличчя на флангах оборони імпонують йому ставленням. Захмарне бажання допомогти своїй команді, небайдужість, самовіддача, правильний менталітет – багато гравців ліверпульського клубу губляться на цьому амбітному фоні. Утім, ще одна біда полягала в якості оборонних єдиноборств. Миколенко, як і Коулмен, попрацював тут найбільше (13 дуелей). А ось показник виграної боротьби розчаровує – лише 38%. Для порівняння, у досвідченого ірландця 69%. Шкутильгала і точність передач, третя найгірша серед польових гравців основи на дві команди (67-71% від різних джерел). Одного бажання може виявитися мало. Адже це був лише один з аутсайдерів Чемпіоншипу. В АПЛ значно складніші суперники.

Профільний портал Liverpool Echo виставив Миколенку середні 6 балів. Лише четверо "ірисок" отримали вищі оцінки. "По-справжньому зростав по ходу матчу, який почав на позиції лівого вінгбека. Зокрема, важливим був виніс з лінії воріт за рахунку 2:1 у першому таймі. Досить міцний дебют для новачка, якого тільки-но підписали". Натомість фанати Евертона на цьому ж сайті були безжальними. Лише 5,7 у середньому, а це дуже далеко до лідерів. Щоправда іншого крайнього захисника Кенні оцінили навіть гірше (5,3), а ще 2 оборонці (Кін та Коулмен) теж зовсім поруч.

У середовищі фанатів англійських клубів, які не досягають значних висот, прийнято нещадно критикувати своїх гравців. Ось і вболівальники Евертона поділилися на тих, хто списав Миколенка (мовляв, і близько не рівня Діню) та обзиває всякими нехорошими словами після першої ж гри, і тих, хто виступає адвокатами українського футболіста. "Ви сліпі у своєму хейті, не перекидайте свою нелюбов до керівництва і тренера на гравців. Чому частина фанатів так радіє кожній помилці та готується смакувати невдачі? Цілком добротний виступ, особливо як для новачка. Миколенко вже в дебютній зустрічі показав, що може бути влучанням у десятку", – витяг з популярних коментарів тих, хто вірить у Віталія на противагу агресивним критикам.

Фанатський портал Prince Rupert's Tower виставив Миколенку 6 балів. "Не зробив нічого видатного, але й не забагато помилявся. Рання жовта картка в першому таймі могла спровокувати консервативніший виступ. Це попередження за дрібний фол було зовсім не заслужене. Миколенко добре вирізав передачі вперед, вміло володів м'ячем і відбив один небезпечний удар у бік воріт. Було шкода не побачити, як він більше ходить вперед, але Халл залишав простір за спинами, тому Демарай Грей завжди частіше намагався отримати м'яч".

Помірно солідний виступ попри всю критику. Десь така узагальнена оцінка має право на життя. Як зазначив Патрік Бойланд, публіцист авторитетного The Athletic, вихованець київського Динамо вміє тримати удар, але йому знадобиться навіть більше ніж 10 ігор, аби адаптуватися до швидкостей АПЛ: "Він не тренувався кілька тижнів. Несправедливо читати надто багато про вчорашній виступ. З часом почне ставати кращим. Проте на мій погляд, він добре впорався після хиткого початку".

Миколенко прийшов і дебютував у непрості часи, коли значна частина фанатів у брутальній образливій формі вимагає відставки Бенітеса, до того ж стаючи на бік Діня, якого іспанець досить несподівано вижив з команди. У Віталія солідна трансферна вартість, немаленька зарплатня. Евертон, в якого і так проблеми з фінансами, поки безуспішно намагається прилаштувати кудись французького захисника, а вже підписав недешеву заміну без досвіду на рівні топ-чемпіонатів. "Іриски" страждають чере відсутність стабільної гри і результатів. На цьому фоні підвищений тиск і загострено критичне сприйняття Миколенка є реальністю, з якою потрібно просто змиритися. Якщо Віталій з честю подолає цей буремний етап, заслужить подвійних компліментів.

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