"Миколенко? Він не тренувався 15 днів, а тепер приїхав сюди та відіграв напружений матч у Кубку Англії. Приємно бачити його ментальність. Я думаю, що він добре провів свою першу гру", – наводить слова Бенітеса твіттер-акаунт The Mighty Blues.

Дебют Миколенка в Англії у відеоогляді матчу Халл Сіті – Евертон – 2:3

Додамо, що Віталій вийшов у стартовому складі Евертона на матч проти Халл Сіті, провів 120 хвилин на полі та допоміг "ірискам" вийти до наступного раунду Кубка Англії.

Наступний поєдинок Евертону належить зіграти в АПЛ проти Лестера, матч запланований на 11 січня, початок о 22:00.

Евертон дотиснув Халл Сіті в Кубку Англії: дебют Миколенка – високі оцінки, шанс на забитий гол і простір для прогресу